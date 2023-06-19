В Швеции допускают нападение со стороны России

Хотя большинство российских сухопутных войск сейчас находятся в Украине, нельзя исключать нападения России на Швецию. Об этом говорится в отчете комитета по обороне парламента Швеции, передает местный телеканал SVT.

Как отмечается в документе, Россия в настоящее время еще больше "снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам".

"Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – говорится в отчете.