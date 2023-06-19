Соловьев записал украинским военным «послание»

В новом выпуске шоу на ТВ российский пропагандист Владимир Соловьев рассказал, что записал украинским военным послание. Для этого ведущий засел в мобильный радиокомплекс.

В обращении к бойцам ВСУ Соловьев предлагал сдаваться.

"Говорит Москва! Я, Владимир Соловьев, обращаюсь к тебе, скажи мне, украинский солдат, тебе дорога немецкая техника, убивавшая твоего деда?" - спрашивает пропагандист.

"Опомнись. Штык в землю. Сдавайся!" - заключил Соловьев.