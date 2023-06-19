ЧВК «Вагнер» разместила вакансию операторов беспилотников самолетного типа. Требований всего три: возраст от 21 до 35 лет, знание персонального компьютера на уровне уверенного пользователя и хорошая физическая подготовка, сообщает Moscow Times.

В объявлении указано, что дополнительным плюсом будет опыт управления в авиасимуляторах на джойстиках и увлечение компьютерными играми, особенно если человек «часами сидит и играет».

Журналист «Верстки» связался с вербовщиком ЧВК, представившись соискателем. Как выяснилось, потенциальным операторам предлагают работать с двумя видами дронов: «коптерами и более серьезными штуками». В качестве места можно выбрать Украину или Африку.

«Геймеры лучше «летают», это факт. <…> Если мне надо недели две, чтобы понять тему, им достаточно одного дня. А через две недели они уже «летают», как взрослые. <…> Если внушать геймерам их полезность для военной службы посредством социальной рекламы, можно привлечь больше добровольцев из этой среды», — заявил военный инструктор.