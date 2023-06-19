Саакашвили: «Даже Путин чаще показывает…»

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что является военнопленным президента России Владимира Путина и «его местных марионеток», но даже Путин чаще показывает Навального, чем грузинские власти его.

Таким образом Саакашвили прокомментировал решение Тбилисского городского суда, в очередной раз отложившего судебный процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

«Сегодня народ увидел бы, что, несмотря на тяжелое физическое состояние, меня не смогли сломать духовно, что я бодр в большей степени, чем когда-либо. А это разрушило бы всю их пропаганду. Суд отложили на неопределенный срок, минимум до осени. И это хорошо демонстрирует, что российское руководство страны развалилось. Но мы сможем победить в борьбе единством и твердой волей», – написал Саакашвили в соцсети.