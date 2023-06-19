Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана назвало очередной ложью заявление Еревана о якобы обстреле армянских позиций на границе.
«Информация о якобы имевшем место 20 июня в 00:20 обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гараиман не соответствует действительности и является очередной ложью Министерства обороны этой страны», - говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.
В оборонном ведомстве заявили, что «категорически опровергаем информацию, распространяемую армянской стороной»