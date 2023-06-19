Россия атаковала Украину «шахедами» и ракетами С-300: есть разрушения

«Предварительно, 28 «шахедов» из 30 запущенных врагом уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300», — заявили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 20 июня российские военные запустили дроны Shahed и ракеты С-300 по украинским городам.

В Киеве заявили о почти 20 сбитых дронах. По данным Киевской городской военной администрации, беспилотники «заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям». Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

По данным на утро вторника во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Глава местной администрации Максим Козицкий сообщил, что никто не пострадал. На объекте инфраструктуры начался пожар, его сейчас тушат.

В Запорожской области, по словам главы администрации Юрия Малашко, мишенями стали «коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха».

Также в Никопольском районе Днепропетровской области под обстрел из тяжелой артиллерии попала Мировская община.