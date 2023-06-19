Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. С этой стадии борьбу в турнире начнет чемпион Азербайджана « Карабах ».

В результате « Карабах у» могут достаться «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Ракув» (Польша), «Валмиера» (Латвия), «Ларн» (Северная Ирландия) и «Свифт» (Люксембург).

УЕФА поделил команды на группы, сократив количество потенциальных соперников до пяти.

Наша команда с рейтингом в 25 баллов занимает 2-е место среди участников 1-го раунда, уступая лишь венгерскому «Ференцварошу». Естественно, «Карабах» вместе с еще 14 клубами в числе «сеяных».

Его потенциальными соперниками являются 14 «несеяных» команд (есть еще армянский «Урарту», но УЕФА разводит клубы из Азербайджана и Армении).

Список «несеяных» команд: «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «КИ Клаксвик» (Фареры), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Ракув» (Польша), «Партизани» (Албания), «Хаккен» (Швеция), «Фарул» (Румыния), «Валмиера» (Латвия), «Балкани» (Косово), «Ларн» (Северная Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Свифт» (Люксембург), «Струга» (Северная Македония), а также победитель предварительного раунда, в котором сыграют «Будучность» (Черногория), «Брейдаблик» (Исландия), «Тре Пенне» (Сан-Марино) и «Атлетик» (Андорра).

Однако перед жеребьевкой УЕФА по традиции поделит команды на группы и количество потенциальных соперников чемпиона Азербайджана сократится до пяти.

Игры 1-го квалификационного раунда состоятся 11/12 и 18/19 июля.

Жеребьевка 2-го раунда, где «Карабах» также будет «сеяным», состоится завтра.