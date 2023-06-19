Украина наступает «постепенно, выгрызая каждый метр у россиян» обновлено 21:25
Вооруженные силы Украины наступают на юге «постепенно и небольшими шагами», «выгрызая каждый метр у врага», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Как утверждает Маляр, «главный удар еще впереди». При этом она отметила, что на некоторых направлениях, в частности, купянском и лиманском, российские военные наступают, а ВСУ обороняются.
Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке также сообщил, что российские войска наступают из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск.
«Скажу честно, на такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления», — говорит эксперт.
О наступательных действиях в районе Кременной сообщали и российские военные паблики.
По словам Маляр, ВСУ наступают на трех основных направлениях — в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мариупольском направлениях. «На всех направлениях наступления есть продвижение. Примерно километр на каждом», — сообщает Маляр.
Чиновница признает, что украинские войска «имеют дело с сильным сопротивлением врага и его преимуществом в численности людей и вооружения». «Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», — утверждает она.
А секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВСУ «одновременно ведут как наступательные, так и оборонные действия». Российская армия при этом пытается помешать наступлению «путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьинки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск».
Данилов отмечает, что украинские войска пытаются достичь «артиллерийского обескровливания» армии РФ, то есть уничтожить как можно больше ее артиллерийских и других систем, чтобы «расчистить театр боевых действий для операций Сил обороны Украины». Эта тактика предполагает «уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения».
* * * 09:55
В Украине на четырех направлениях идут тяжелые бои с россиянами, которые продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам минувшего дня.
На указанных направлениях произошло 45 боестолкновений. В Генштабе отметили, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях российская армия пыталась проводить наступательные действия, но ничего не добилась.
В то же время в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и добились успехов. Аналитики отметили, что украинские войска продолжали атаки к северо-западу, юго-западу и продвигались на северо-востоке от Бахмута.
В отчете говорится, что российские войска проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. В Институте отметили, что украинские силы продвинулись в целом ряде населенных пунктов вокруг Бахмута.
Российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки, при этом украинские войска продвинулись в районе Веселого в 3 км к северо-востоку от Авдеевки.
Также ВСУ продвинулись на Запорожском направлении.