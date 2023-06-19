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Вооруженные силы Украины наступают на юге «постепенно и небольшими шагами», «выгрызая каждый метр у врага», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Как утверждает Маляр, «главный удар еще впереди». При этом она отметила, что на некоторых направлениях, в частности, купянском и лиманском, российские военные наступают, а ВСУ обороняются. Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке также сообщил, что российские войска наступают из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск. «Скажу честно, на такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления», — говорит эксперт. О наступательных действиях в районе Кременной сообщали и российские военные паблики.

По словам Маляр, ВСУ наступают на трех основных направлениях — в районе Бахмута, а также на Бердянском и Мариупольском направлениях. «На всех направлениях наступления есть продвижение. Примерно километр на каждом», — сообщает Маляр. Чиновница признает, что украинские войска «имеют дело с сильным сопротивлением врага и его преимуществом в численности людей и вооружения». «Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», — утверждает она. А секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВСУ «одновременно ведут как наступательные, так и оборонные действия». Российская армия при этом пытается помешать наступлению «путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьинки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск». Данилов отмечает, что украинские войска пытаются достичь «артиллерийского обескровливания» армии РФ, то есть уничтожить как можно больше ее артиллерийских и других систем, чтобы «расчистить театр боевых действий для операций Сил обороны Украины». Эта тактика предполагает «уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения».

* * * 09:55 В Украине на четырех направлениях идут тяжелые бои с россиянами, которые продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам минувшего дня. На указанных направлениях произошло 45 боестолкновений. В Генштабе отметили, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях российская армия пыталась проводить наступательные действия, но ничего не добилась.