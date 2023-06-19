Как долго продлится в Азербайджане нестабильная погода

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся до 24 июня, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове с полудня 20 июня и до утренних часов 21 июня скорость северо-западного ветра усилится до 15-20, местами до 23-25 м/с.

В Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются ливни, грозы и град. Скорость восточного ветра усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с.

Возможно увеличение водности рек, в некоторых горных реках ожидаются сели.