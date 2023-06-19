Еще несколько лет назад он мнил себя без пяти минут правителем Ливии. Каир, Абу-Даби и Москва щедро спонсировали его деньгами, военной техникой и наемниками от суданцев до «Вагнер». Теперь Халифа Хафтар из пронырливого «лиса пустыни» превратился в неведомую зверушку с протянутой рукой, выпрашивающую у Триполи хоть кусочек власти. Sic transit gloria mundi - «так проходит мирская слава».

Казалось бы, у «лиса пустыни», ставшего теперь заурядным попрошайкой, было все для победы. Харизма, поддержка части племен, «золотая кредитная карта» от иностранных спонсоров, позволяющая получать военную технику и наемников. В XX веке для победы этого хватило бы ему с избытком. Но Анкара, опираясь на здоровые политические силы в Ливии, которые, замечу, поначалу не обладали таким ресурсом, тем не менее сумела выиграть.

И Хафтар не был бы Хафтаром, если бы не почувствовал, за кем теперь в Ливии последнее слово. И пока в Бенгази его союзник, 79-летний Агила Салех, именующий себя президентом Палаты представителей Ливии, продолжает лучиться собственной иллюзорностью значимости и важности, Хафтар сепаратно отправился в Триполи в надежде договориться о том, что ему будет сохранено место в будущей власти и, соответственно, хоть какой-нибудь кусочек, желательно побольше, от главного ливийского богатства – продажи нефти.

Мощь Турции и последовательная политика Анкары в ливийском кейсе, проводимая Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хаканом Фиданом, словно мясорубка перемололи Хафтара вместе с его амбициями и зарубежными спонсорами, сделав Правительство национального единства и Абделя Хамида Дбейбу в качестве основного центра силы в Ливии. Признавать это или нет – личное дело каждого ливийского политика, но договариваться о распределении мест во власти теперь нужно только с Триполи. Инициатива в этом вопросе полностью перешла к ПНЕ.

И не столько военным путем, хотя превосходство турецкой военной доктрины быстро стало очевидным. Но главной предпосылкой победы стало не это. А то, что Анкара и Триполи отказались от методов века XX и сделали ставку на социальную технологию века XXI – сумели сформулировать для Ливии привлекательный образ будущего: «Не война, а мирное строительство. Не борьба за передел власти, а реализация экономических проектов, способных возродить ливийскую экономику».

С самого начала упор турок и их ливийских союзников был сделан именно на этом. Бои гремели недалеко от Триполи, а в столицу Ливии регулярно как на работу летали турецкие бизнесмены с проектами того, что нужно реконструировать, а что вообще отстроить с нуля. И начало реализации этих проектов начиналось и продолжалось даже тогда, когда вовсю бушевала война.

И это сработало. Пристально вглядевшись в эту стратегию, ливийские племена и кланы – не смотрите, что часть из них продолжает жить в шатрах, в вопросах бизнеса они очень даже продвинуты – увидели в ней свою выгоду. А потому начали покидать ряды воинства Халифы Хафтара, который предлагал им только одно: «Война до победного конца, а когда я стану верховным правителем Ливии, всем сразу наступит счастье». Звучит как-то не очень воодушевляюще, согласитесь, под таким лозунгом жертвовать собой в войне желающих в Ливии оказалось не очень много. Что и приблизило политический конец одного «фельдмаршала».

Сейчас ему осталось только торговаться, и этот торг будет ожесточенным, за каждую нефтяную вышку, за каждый дюйм земли нефтяных полей. Но главное уже сделано – противники Анкары и Дбейбы поняли, что военным путем мало что добьешься, нужно срочно договариваться с Триполи и Турцией об их участии в экономических проектах.

Примечательно, что об изучении новаторского турецкого кейса в Ливии сейчас аналитиками и комментаторами вопрос даже не ставится. Многие просто не поняли, что в реальности там произошло. Но, наверное, все же поймут. И станут делать важные выводы о том, как побеждать в конфликтах по типу ливийского в XXI веке.