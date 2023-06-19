Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях провел в Дилижане собрание с активом и руководителями своей партии «Гражданский договор». Газета «Грапарак» пишет, что заседание якобы было постановочным, срежиссированным, а по его завершении участники во главе с Пашиняном закатили шумную вечеринку.

«Собрание» длилось более 6 часов, Пашинян выступил на нем два раза, при этом он перестал говорить о сроках заключения мирного соглашения с Азербайджаном: если раньше Пашинян говорил о том, что документ может быть подписан до конца декабря, то сейчас премьер-министр не называл приблизительных дат, что вопрос вошел в неопределенную фазу из-за продолжающегося конфликта между Россией и Западом. Он сказал, что наступили трудные времена, ситуация может обостриться еще больше. Пашинян также заявил, что для Армении сейчас самое главное - выиграть время и набраться сил», - утверждает газета.

Самым примечательным, отмечает издание, было выступление депутата Гургена Арсеняна, который, говоря об урегулировании армяно-азербайджанских отношений, сказал, что самой большой ошибкой было «очищение» Армении от азербайджанцев в конце 1980-х, «они должны были остаться, жить вместе, чтобы сегодня не было такого уровня межнациональной розни». Выступление Арсеняна было воспринято неоднозначно, и начались острые дебаты, пишет газета.

Соратница Пашиняна Мария Карапетян выступила с антироссийской речью, призывала руководство страны пойти на радикальные шаги, отказаться от России. Пашинян пытался объяснить депутату, какие опасные последствия это может иметь для Армении, да еще и в нынешней ситуации, отмечает газета.