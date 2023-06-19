Сегодня сборная Азербайджана отправляется на 3-и Европейские игры, которые пройдут в польском Кракове и в других городах Малопольского воеводства, столицей которого и является Краков.

Наша страна будет представлена в 14 видах спорта. Это – легкая атлетика, стрельба из лука, бадминтон, пляжный футбол, бокс, фехтование, дзюдо, каратэ, муай-тай, кикбоксинг, падель, стрельба, таэквондо и триатлон.

Вылет чартерного рейса из Баку в Краков запланирован на 17:00. А в 13:00 у Министерства молодежи и спорта состоятся проводы наших спортсменов.

Церемония открытия Европейских игр пройдет завтра на Городском стадионе Кракова имени Хенрика Реймана. Соревновательная часть начнется уже сегодня. В борьбу вступят легкоатлеты и гандболисты-пляжники.

В легкой атлетике уже сегодня выступят восемь азербайджанских спортсменов. Ламия Велиева и Джавид Мамедов будут соревноваться на дистанции 400 метров, Алексис Копельо – в тройном прыжке, Анна Юсупова – на дистанции 5000 метров, Эльман Абышов – на 800-метровке, Анна Скидан – в метании молота, Илаха Гулиева и Алексей Алиакперов – на 100-метровке.

Европейские игры-2023 – самое крупное соревнование, которое когда-либо проводила Польша. К тому же впервые Евроигры пройдут на территории Евросоюза. Как известно, в 2015 году они проводились в Баку, а четыре года спустя – в Минске.

В Польше будут разыгрываться медали в 26 видах спорта. Еще семь видов имеют статус «сопровождающих». В частности, вчера прошли соревнования по шахматам, где Азербайджан в составе Шахрияра Мамедъярова и Гюнай Мамедзаде завоевал серебро и две бронзы.

Всего на Евроиграх ожидается участие примерно 6500 спортсменов из 48 стран.