Карабахские армяне могут сесть за стол переговоров с Баку

«Госминистр» сепаратистов Карабаха Гурген Нерсисян заявил о полученном ими предложении о переговорах с Азербайджаном.

В интервью армянским СМИ Нерсисян ответил на вопрос о наличии какого-либо геополитического центра, который принуждает сепаратистов сесть за стол переговоров с Баку. «Подобное предложение о встрече было... Но сейчас у меня нет сведений о принуждении», – сказал Нерсисян.

В то же время он не уточнил, от кого было получено предложение.