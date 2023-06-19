Пашинян: «Путин сказал, что Алиев отказался»

«Путин сказал, что хочет приложить посреднические усилия для остановки войны. Я сказал, что согласен, поинтересовавшись условиями. Мы считали, что прекращение огня должно быть без предусловий. Вечером состоялся второй разговор, и Путин сказал, что Алиев отказался».

Первая попытка остановить войну в 2020 году состоялась 7 октября, когда премьер-министр Армении позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в ходе заседания комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

По словам Пашиняна, «на следующий день Путин сказал, что Алиев выдвигает условие - без боя сдать Физули, армянские силы должны отойти по Араксу до Худаферинского водохранилища, чтобы оно оказалось под контролем Азербайджана. Кроме того, Баку желал получить обратно Гулиева и Аскерова, посчитав возможным вернуть военнопленных. Но за это объявлялось не прекращение военных действий, а гуманитарное перемирие для захоронения погибших, и никаких обязательств не начинать снова войну. Я отказался. Тем не менее я сказал, что совместное использование водохранилища возможно, возвращение Гулиева и Аскерова можно обсудить, если Алиев скажет России, скольких военнопленных он вернет, сдача Физули неприемлема, а гуманитарное перемирие мы полностью принимаем».

Премьер Армении рассказывает, что «президент России Владимир Путин сказал мне, что условие Азербайджана [для того, чтобы Шуши оставался армянским] состоит в том, чтобы азербайджанские беженцы, которые, по данным азербайджанской стороны, составляли 90% населения Шуши, вернулись в Шушу».

Для России это было приемлемое предложение, добавил премьер.

Кроме Шуши, в предложенных Армении условиях перемирия с Баку было размещение российских миротворцев в Мегри, чтобы они обеспечивали безопасность коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном, заявил Пашинян.