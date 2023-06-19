Разработано приложение для безналичной оплаты в автобусах

Запущено новое приложение для управления пластиковыми картами BakıKart. С помощью этого приложения пользователи могут пополнять баланс пластиковых карт BakıKart и оплачивать проезд, сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Анар Рзаев на брифинге, где было презентовано мобильное приложение.

«В настоящее время система будет работать в бета-версии. Полная версия будет доступна с 1 июля», - сказал Анар Рзаев.

Директор департамента Агентства Субхан Абилов заявил, что для регистрации в мобильном приложении достаточно номера мобильного телефона и пароля.

По его словам, пользователи могут с легкостью искать маршруты, находить ближайшие остановки к пункту назначения и отслеживать автобусы в режиме реального времени.

«Приложение позволяет пользователям создавать несколько QR-билетов и видеть их историю. Также это позволяет пользователям экономить время и упрощает процесс пользования общественным транспортом», - сказал Абилов.