Председатель TƏBİB хочет, чтобы в Азербайджан приезжали лечиться

Одна из целей азербайджанской медицины - повышение качества медобслуживания, чтобы хотя бы частично предотвратить выезд граждан Азербайджана на лечение в зарубежные страны, заявил председатель правления TƏBİB Вугар Гурбанов.

По его словам, «реализация этого проекта начнется до конца года»:

«Нам не хотелось бы, чтобы наши граждане получали медицинскую помощь в зарубежных странах. Мы не хотим, чтобы граждане Азербайджана выезжали на лечение за границу. Хотим, чтобы в Азербайджан приезжали из-за рубежа за медицинскими услугами.

Для этого у нас есть хорошо оснащенные медицинские учреждения с образованным персоналом. Эти работы будут выполняться параллельно. Нам нужно представлять миру наших врачей и медучреждения», - отметил Вугар Гурбанов.