Пашинян рассказал, как подписал трехстороннее заявление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года ему докладывали, что часть Шуши находится под контролем армянских военных.

Он добавил, что узнал о потере Шуши на следующий день после того, как подписал это заявление и вышел на работу. «После того как через два дня я вернулся на работу, мне сказали, что у нас нет ни единого военного в Шуше», – заявил Пашинян.

Пашинян рассказал об условиях, на которых он подписал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Он заявил, что подписал трехстороннее заявление утром 9 ноября, однако Азербайджан после его подписания предложил новые правки в текст, о чем премьеру Армении сообщил президент России.

«Президент России сообщил, что президент Азербайджана предлагает добавить в заявление пункт о возвращении анклавов в Тавуше, я заявил, что исключаю, что подпишу такой документ, и официально было зафиксировано, что мы не подписываем документ. Некоторое время спустя сообщили, что достигнуто согласие снять этот пункт с документа», - сказал Пашинян.