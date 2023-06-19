Пашинян об азербайджанских беспилотниках над Ханкенди

По его словам, которые приводят армянские СМИ, он согласился на подписание заявления, но с условием, чтобы в нем не было положений о Шуше и о коридоре через территорию Армении. Кроме того, Пашинян предложил, чтобы армянская сторона вернула Агдамский район в обмен на Гадрутский, на тот момент уже освобожденный Азербайджаном.

Переговоры о Трехстороннем заявлении начались еще 6 ноября 2020 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

По словам Пашиняна, в Карабахе сигнализировали об уязвимости Ханкенди, возникла ситуация, что, освободив Шушу, азербайджанские военные через село Шушакенд двинутся на Ханкенди и Аскеран, ударив с тыла по армянам.

По его словам, он продолжил переговоры при посредничестве президента России, и 8-9 ноября провел с ним около 20 телефонных бесед, а в течение всей войны – около 60.

Вскоре стало ясно, что Азербайджан не принимает план обмена Агдама на Гадрут, и стороны пришли к тексту, где ничего не говорилось об Агдаме и Шуше. Говорилось о прекращении военных действий, возвращении 7 районов, размещении в Лачинском коридоре и Карабахе российских миротворцев.

«Утром 9 ноября я подписал этот документ – отмечу, утром, а не вечером, то есть, по сути, в ночь с 8 на 9 ноября», – заявил Пашинян.

К полуночи стали приходить сообщения о повышении интенсивности боевых действий, а также о большом количестве беспилотников в небе над Ханкенди. После сложных и длительных обсуждений, добавил Пашинян, он подписал документ, который, утверждает он, был хуже, чем вариант утра 9 ноября, но лучше тех, что предполагали коридор через Мегри либо передачу советских анклавов Азербайджану.