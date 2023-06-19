Байден сделал тревожное заявление

Угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной». Об этом президент США Джо Байден сказал группе доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.

Американский президент подчеркнул, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия.

«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», – сказал Байден.

На днях Байден назвал заявления Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси «абсолютно безответственными». Перед этим Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.