В Баку бывший директор школы ночует на улице с внуком видео
В Баку 83-летний мужчина и его внук ночуют на улице, сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.
По ее словам, мать ребенка является наркозависимой.
«Мы предполагаем, что у пожилого мужчины психические проблемы. 2-летний ребенок же постоянно спит. Обоих обнаружили ночью на территории Наримановского района», - заявила Агазаде.
Она отметила, что оба являются выходцами из Кюрдамирского района. Дед в свое время был директором одной из кюрдамирских школ. В настоящее время в Союзе ищут близких этих людей.