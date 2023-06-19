В Азербайджане началась сертификация учителей

20 июня стартовал тестовый экзаменационный этап процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. Первый этап сертификации организован в 23 экзаменационных центрах 13 разных городов страны. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве образования.

Всего на тестовый этап сертификации приглашены более 28 000 педагогов. 20-23 июня около 20 000 учителей начальных классов, а 24 июня более 8 500 учителей по азербайджанскому языку и литературе будут сдавать тестовый экзамен.

На экзаменационном этапе в течение 120 минут учителя должны ответить на 60 вопросов по общеобразовательной программе преподаваемого предмета, методике обучения и стратегии обучения. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Учителя, набравшие не менее 30 баллов на данном этапе, имеют право пройти на этап собеседования.