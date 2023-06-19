Экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона наказали за серьезный политический проступок, пишут британские СМИ.

Сообщается, что депутаты согласились с тем, что бывший премьер-министр "намеренно ввел в заблуждение" депутатов в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10, в разгар пандемии. В качестве дисциплинарного наказания за столь серьезный политический проступок Джонсон лишен права посещать здание парламента без согласования на правах бывшего депутата.

Палата общин большинством голосов поддержала выводы дисциплинарного комитета британского парламента, уличившего Бориса Джонсона во лжи.

Отметим, что еще до публикации выводов комиссии он сложил с себя полномочия члена парламента.