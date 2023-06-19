Аббасов продавал падаль под видом говядины

МВД и Агентство пищевой безопасности провели совместную операцию, в ходе которой был задержан гражданин Сабухи Аббасов, подозреваемый в продаже негодной к употреблению конины под видом говядины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Аббасов скупал в Джалилабаде и окрестных районах больных или дохлых лошадей, перерабатывал их на своем дворе и затем продавал под видом говядины.

В ходе осмотра двора задержанного в селе Машлыг Джалилабадского района было обнаружено более 2 тонн конины. Назначенные экспертизы показали, что данное мясо непригодно к употреблению и представляет опасность для здоровья человека.

Расследование по факту продолжается.