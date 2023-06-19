Официальный Париж изменил свою позицию относительно вступления Киева в альянс: впервые в истории Франция выступит за присоединение Украины к НАТО. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, решение было принято по результатам очередного (закрытого для прессы) заседания французского Совета национальной безопасности и обороны, который прошел в Елисейском дворце 12 июня.

«Отстаивать перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), чтобы повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров», — пишет Le Monde со ссылкой на свои источники.

По оценке источников издания, французское решение пообещать такие перспективы «могло бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет это подходящим, в зависимости от результатов контрнаступления».

Вариант вступления Украины в НАТО отныне рассматривается Макроном как «самостоятельная гарантия безопасности, так как способна отбить у России желание продолжать войну или, если конфликт должен прекратиться, помешать любой новой агрессии», утверждает Le Monde.

«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — заявил газете неназванный иностранный дипломат.