Лукашенко: Претензии Армении обоснованы

Страны-члены ОДКБ будут иметь сложности «при разрешении конфликтов» в зоне ответственности организации, если туда «влезут советники с Запада». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.

«Опасность возникнет, если наши друзья - советники с Запада туда (в зону ответственности ОДКБ) влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов)», - сказал Лукашенко.

По его словам, «Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном». «Очень обоснованно, это точно, порой предъявляет к нам претензии Армения», - отметил Лукашенко. Он выразил мнение, что «проблемы существуют, очень серьезные проблемы». «Если мы не решим эти проблемы, то все время будем упрекать друг друга, будем высказывать неудовлетворение организацией в целом», - заявил белорусский лидер.

Он выразил убеждение в том, что «как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решает член ОДКБ Армения и наши члены ОДКБ Таджикистан и Кыргызстан».