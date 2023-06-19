Пашинян заявил, что Карабах стал азербайджанским уже при Кочаряне

Экс-президент Армении Роберт Кочарян вытеснил сепаратистский режим Карабах а из переговоров, чтобы легитимизировать свою власть. Об этом на заседании комиссии НС по расследованию обстоятельств 44- дневной войны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Кочарян, считая подход первого президента Армении Левона Тер–Петросяна по Карабаху пораженческим, сделал шаги по укреплению уже существовавшей архитектуры процесса. Пашинян убежден, что все принятые ранее документы предполагали решение карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, а также реализацию права Нагорного Карабаха на самоопределение, но в контексте соблюдения принципа территориальной целостности. Глава Кабмина отметил, что Кочарян лишил Карабах возможности участия в переговорах.

«Кочарян лишил Карабах какой-либо самостоятельности и нарушил волю народа Карабаха. Более того, он лишил его единственного международно признанного статуса, предполагающего нахождение за одним столом с РФ, США, Францией, Азербайджаном и Арменией. По сути, это был конец международной субъектности Нагорного Карабаха», - сказал премьер Армении.

Пашинян отметил, что мотивация Кочаряна заключалась в том, что он выиграл президентские выборы 1998 года с фальсификациями и занял должность главы государства нелегитимно.