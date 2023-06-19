Причастна ли Венгрия к вывозу украинских пленных из РФ?

Венгрия не причастна к вывозу из России 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся на венгерской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Index.

Комментируя ситуацию с украинскими пленными, Сийярто сказал: "Я думаю, что это хорошая новость, что они на свободе".

По его словам, передача украинцев Венгрии состоялась после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

"Эти люди свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать. Кроме того, пленные могут связаться с украинскими властями, "если они хотят", - сказал Сийярто во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы.