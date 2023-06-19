Пашинян рассказывает об истоках поражения Армении

Переговорный процесс по Карабаху и его содержание напрямую зависели от внутриполитической ситуации в Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые цитируют армянские СМИ, одним из ключевых событий является Лиссабонский саммит ОБСЕ и опубликованная экс-президентом Левоном Тер–Петросяном статья «Война или мир. момент прийти в себя».

«Тер-Петросян отмечал, что статус-кво не может быть долгим, не нужно заниматься самообманом и что у нас нет союзников в карабахском вопросе. Он предлагал сконцентрироваться на сохранении Карабаха армянским, однако не говорил в каком статусе - независимом, в составе Армении или Азербайджана», - говорит Пашинян.