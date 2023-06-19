Пашинян рассказывает об истоках поражения Армении
Переговорный процесс по Карабаху и его содержание напрямую зависели от внутриполитической ситуации в Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, которые цитируют армянские СМИ, одним из ключевых событий является Лиссабонский саммит ОБСЕ и опубликованная экс-президентом Левоном Тер–Петросяном статья «Война или мир. момент прийти в себя».
«Тер-Петросян отмечал, что статус-кво не может быть долгим, не нужно заниматься самообманом и что у нас нет союзников в карабахском вопросе. Он предлагал сконцентрироваться на сохранении Карабаха армянским, однако не говорил в каком статусе - независимом, в составе Армении или Азербайджана», - говорит Пашинян.
Премьер Армении считает, что «статья Тер-Петросяна стала очередным узлом, вносящим путаницу в карабахский процесс… Тер-Петросян говорил о мире, а не о победе».
Пашинян также отметил, что, по убеждению Тер-Петросяна, процессом урегулирования на экспертном уровне владеют бывший лидер сепаратистов Аркадий Гукасян, Роберт Кочарян, экс-главы МИД Александр Арзуманян и Вардан Осканян, а также бывший советник Тер-Петросяна Жирайр Липаритян.
Но Пашинян заявил, что никаких тайн по переговорам не было, все было опубликовано, при этом соответствующие документы не были доступны широкой общественности.
По словам Пашиняна, эксперты публично не заявляли о том, что 4 резолюции Совбеза ООН, принятые в 1993 году и фиксировавшие «занятие 7 районов Азербайджана армянскими силами», требовали незамедлительно и без предусловий вывести оттуда войска. В них считалось неприемлемым применение силы для обретения территорий, а Нагорный Карабах именовался регионом Азербайджанской Республики.
Эти документы, добавил Пашинян, не были просто «бумажкой», предать их забвению было бы нелегко. В связи с этим он отметил, что хотя саммит ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году не имел юридической силы, но позиция международного сообщества показывала, что оно признает территориальную целостность Азербайджана и предусматривает статус высокой автономии для Нагорного Карабаха в его пределах.