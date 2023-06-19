В ООН обеспокоены решением Израиля

20 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от своего решения относительно продвижения строительства в поселениях в Иудее и Самарии. Он назвал это решение «вызывающим тревогу», сообщают израильские СМИ.

Гутерриш призвал правительство Израиля незамедлительно прекратить всю поселенческую деятельность. По его словам, поселения представляют собой «вопиющее нарушение международного права».

«Они являются основным препятствием на пути к достижению жизнеспособного решения на основе сосуществования двух государств и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира», - заявил Гутерриш.