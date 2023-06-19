Кочарян был готов сдать Азербайджану Зангезур

«Во время Стамбульского саммита ОБСЕ (1999 г.) в обращении находился другой документ. Это был документ об обмене территориями», - сказал Пашинян, пишут армянские СМИ.

Армения в 1999 году обсуждала передачу Азербайджану Мегри (речь идет о территории Западного Зангезура - ред.) в обмен на Нагорный Карабах . Так сказал в ходе заседания комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер Армении зачитал несколько пунктов этого документа. В нем, в частности, отмечается, что НКАО, Шушинский и Лачинский районы в границах 1988 года передаются Армении, а Мегринский район (Западный Зангезур) - Азербайджану. Второй пункт предполагает передачу Азербайджану Физули, Зангилана, Агдама, Джебраила, Губадлы, Кельбаджара и Шаумяна.

Кроме того, существовавшие в советское время анклавы передавались странам, которые их окружали.

Армения должна была вывести войска из Мегри (Западного Зангезура) в течение 60 дней. Этот район должен был быть заселен гражданами Азербайджана, пострадавшими в ходе конфликта.

«Этот документ… не был принят. Есть мнение, и я его разделяю, что его подписание предотвратили Карен Демирчян и Вазген Саркисян ценой своей жизни (расстрел в парламенте в 1999 году)», - сказал Пашинян.

По словам премьера Армении, процесс происходил в августе-ноябре 1999 года. В 2001 году этот документ «вылился» в Ки-Уэстский документ, который предполагал предоставление Азербайджану экстерриториального коридора в обмен на Лачинский, сказал Пашинян.