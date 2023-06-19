Шойгу угрожает Украине

Россия нанесет незамедлительные удары по «центрам принятия решений» в Украине в случае, если ВСУ атакуют территорию России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал Шойгу, которого цитирует РБК.

Минобороны РФ несколько раз отчитывалось об ударе по украинским «центрам принятия решений», не уточнив, какие именно объекты были атакованы и где они находятся, напоминает издание.