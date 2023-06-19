Депутат предложил отменить НДС на ввоз лекарств

Депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению предложил отменить НДС на ввоз в страну лекарственных средств.

Депутат отметил, что к нему обращаются многие предприниматели: «Например, за препарат стоимостью 100 манатов они должны платить НДС в размере 18 манатов. Фактически продукт еще до выхода на рынок стоит 118 манатов. Это неизбежно снижает интерес к ввозу этих лекарств в страну. Данный шаг позволил бы устранить дефицит лекарств в стране».

Заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов, говоря о дороговизне лекарств в Азербайджане, привел в пример соседнюю Турцию, где 70-80 процентов лекарств местного производства:

«Если сегодня в Турции 1 евро стоит 24-26 турецких лир, то при регулировании цен на лекарства 1 евро принимается за 14-15 турецких лир. То есть более 50 процентов цены покрывается за счет государственных дотаций.

Два дня назад мы провели встречу с импортерами. У них есть достаточно серьезные идеи по развитию здравоохранения страны. Они называют основной причиной несоответствия цен в стране исключение Турции из списка референтных стран (Референтное ценообразование предусматривает оценку стоимости того или иного лекарственного препарата в стране происхождения и в списке референтных стран – ред.)», - сказал Исмаилов.