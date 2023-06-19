Врачам запретили выписывать коммерческие лекарства по рецепту

В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту, заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

По его словам, сегодня, согласно действующему законодательству, антибиотики отпускаются по рецепту, но это требование не соблюдается: «Я думаю, что с помощью электронного рецепта многие недостатки будут устранены. Без регистрации рецепт не будет выписан ни на одно лекарственное средство. Врач не сможет выписать коммерческие лекарства по рецепту, даже если захочет».

Как заявил замминистра здравоохранения Расим Исмаилов, в Азербайджане отныне устраняется ограничение, согласно которому вкладыши в лекарствах должны быть только на азербайджанском языке.

По его словам, данное правило создавало довольно серьезные трудности для импортеров: «Иностранные компании-производители не заинтересованы в создании вкладышей на азербайджанском языке. В поправке в закон «О лекарственных средствах» предлагается устранить языковое ограничение и принимать также вкладыши на турецком, русском и английском языках».