Новые киберчемпионы Азербайджана

Завершился турнир StreetFighter 5 в рамках XVII национального чемпионата по компьютерным играм, организованного Министерством молодежи и спорта и Федерацией электронных видов спорта Азербайджана.

В финале турнира StreetFighter 5 победу со счетом 3:0 одержал Орхан Гусейнов. Саид Гаджиев занял второе место.

Также в рамках XVII чемпионата страны прошел турнир по Valorant. Команда Begrip заняла третье место в соревновании, в котором приняли участие 127 участников из 20 команд. В финале Fireland в упорной борьбе обыграли Dippy Ravens (2:0).

Следует отметить, что по статистике до 2019 года популярность киберспорта, привлекшего интерес более 400 миллионов человек в мире, продолжает расти и сегодня.

Основной целью Федерации электронных видов спорта Азербайджана является развитие культуры киберспорта, развитие спортивных игр на международном уровне, а также создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.