На борту батискафа, потерявшегося недалеко от места крушения «Титаника» в Атлантическом океане, находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Дауд со своим сыном Сулейманом. Об этом пишет Daily Mail.

58-летний Хардинг ранее летал в космос, а его имя было трижды занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо этого, на борту батискафа находятся французский исследователь Поль-Анри Наржоле и исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш.