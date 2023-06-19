На борту потерявшегося батискафа богатейший пакистанец и британский миллиардер фото
На борту батискафа, потерявшегося недалеко от места крушения «Титаника» в Атлантическом океане, находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Дауд со своим сыном Сулейманом. Об этом пишет Daily Mail.
58-летний Хардинг ранее летал в космос, а его имя было трижды занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Помимо этого, на борту батискафа находятся французский исследователь Поль-Анри Наржоле и исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш.
BBC уточняет, что спасатели продолжают поиски батискафа в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.
О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.