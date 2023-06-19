Открылись перспективы для нормализации отношений Азербайджана с Арменией на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе выступления на конференции Caspian Connectivity в Лондоне.

По его словам, Азербайджан полон решимости продолжать двигаться по пути развития, способствующего построению более безопасного и процветающего будущего региона, и заинтересован в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами.

Глава МИД отметил, что все партнеры приглашены поддержать усилия Азербайджана по постконфликтной реконструкции и реабилитации.

Вместе с тем Байрамов подчеркнул, что армянская сторона, несмотря на предпринятые усилия, создает трудности в разблокировании коммуникаций.

По словам министра, в целом транзит через Азербайджан в течение 2022 года увеличился на 75%, и открытие всех коммуникаций внесет еще больший вклад в устойчивый мир и стабильность в регионе Южного Кавказа, значительно увеличит торговлю и транспорт. Отметив важность Зангезурского коридора, он подчеркнул, что данная инициатива может еще больше укрепить связи в рамках Срединного коридора.