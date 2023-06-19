Прогноз погоды на завтра
21 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 24-29° тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем – 45-55%.
Температура морской воды составит 21-22° тепла на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Загульба) и 23-24° тепла - на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово).
Кратковременные дожди ожидаются в некоторых районах Азербайджана. Возможны ливни, грозы и град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью - 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 15-20° тепла.