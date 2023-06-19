В Турции повысили минимальную зарплату
Правительство Турции увеличило минимальную месячную заработную плату на 34% – с 8.500 лир (≈ $360) до 11.402 лир (≈ $480). Об этом рассказал министр труда Ведат Ишыкхан, передает Reuters.
Отмечается, что повышение минимальной зарплаты должно увеличить покупательную способность населения Турции, учитывая, что более его трети получают минимальную зарплату. Однако это также будет способствовать очередному ускорению инфляции в стране.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!