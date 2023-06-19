«Шаг в будущее – роскошь и устойчивое развитие с Volvo XC 90 Recharge Plug-In Hybrid. Уже в Азербайджане!»

17:30

Официальный дилер Volvo Cars в Азербайджане - компания Aral Auto 18 июня представила долгожданную модель Volvo XC90 Recharge Plug-In T8 на эксклюзивном мероприятии в Elektra Events Hall в Баку. В мероприятии приняли участие автолюбители, отраслевые эксперты и представители СМИ, которых объединяет приверженность передовым технологиям, изысканному дизайну и принципам устойчивого развития, олицетворением чего является Volvo.

Главный приоритет Volvo – безопасность пассажиров, поэтому Volvo XC90 Recharge Plug-In оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. От интеллектуальных систем предупреждения о столкновении до функции кругового обзора в 360 градусов XC90 Recharge обеспечивает непревзойденную защиту как пассажиров, так и других участников дорожного движения. Компания Volvo стремится к экологической устойчивости, и XC90 Recharge Plug-In Hybrid является примером и подтверждением этого видения. Оснащенный гибридным двигателем, XC90 Recharge значительно снижает выбросы CO2 и уменьшает расход топлива. Этот экологичный подход поддерживает основную миссию Volvo по созданию более чистой и устойчивой автомобильной промышленности.

XC90 Recharge Plug-In Hybrid имеет надежную трансмиссию, которая объединяет турбо и компрессионный бензиновый двигатель с электродвигателем. В этой комбинации электродвигатель обеспечивает мгновенное и плавное ускорение, а двигатель внутреннего сгорания обеспечивает высокую скорость на больших расстояниях. Компания Volvo уже давно известна своей скандинавской философией дизайна, в которой идеально сочетаются минимализм, функциональность и элегантность. XC90 Recharge Plug-In Hybrid воплощает эти принципы, предлагая просторный и удобный салон, который создает необыкновенное ощущение роскоши. Каждая деталь дизайна автомобиля была тщательно продумана, чтобы обеспечить спокойное и приятное вождение.

«Мы счастливы представить сегодня вашему вниманию роскошную модель Volvo XC90 Recharge Plug-In T8. Этот автомобиль воплощает в себе приверженность Volvo принципам устойчивого развития, а благодаря передовой гибридной технологии и стильному дизайну XC90 Recharge устанавливает новые стандарты в сегменте внедорожников. Мы уверены, что он не только оправдает, но и превзойдет ожидания наших клиентов», - с таким обращением выступил Фарид Гусейнов, менеджер по продажам компании «Арал Авто». Мероприятие продолжилось выступлением популярной в Азербайджане группы «Банд'Эрос».