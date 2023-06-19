Кремль: Путин открыт к переговорам, но...

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по Украине, но позиция Киева не дает «стабильной почвы» для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться», - сказал Песков.

«Другая сторона вопроса, - продолжил Песков, - это «потенциальная результативность такого разговора».

«В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», - считает представитель Кремля.