В соцсетях распространили кадры, на которых видно, что Каховское водохранилище в результате подрыва ГЭС обмелело настолько, что кое-где вместо воды видна песчаная пустыня.

"Так выглядит водохранилище на правом берегу от Энергодара. Воды нет вообще. Через несколько месяцев здесь будет огромная пустыня. А вот там, на том (противоположном – ред.) берегу – Энергодар", – говорит на видео его автор.