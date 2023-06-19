Сколько азербайджанцев пострадали от мин за 30 лет

За последние 30 лет жертвами мин в Азербайджане стали около 3 350 человек, говорится в сообщении, опубликованном Международным комитетом Красного Креста в социальных сетях.

Было отмечено, что азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) совместно с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) и аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана уделяет повышенное внимание поддержке жертв мин и продвижению международных стандартов разминирования.