Баку частично останется без воды
Из-за высокой мутности в реке Кура вследствие интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, значительно снизилась переработка воды в Куринском водоочистном комплексе, сообщили в Госагентстве водных ресурсов.
«В города Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, села, расположенные вдоль трассы магистральных водопроводов, а также в Гарадагский район и часть Сабаильского района Баку питьевая вода будет подаваться с определенными ограничениями», - говорится в сообщении.