Причина пожара на «Тамбовском пороховом заводе» – человеческий фактор. Однозначно заявляю: это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Об этом сообщил в Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, пороховой завод работает в штатном режиме и производство не остановлено.