Взрыв на пороховом заводе в России: есть погибшие Обновлено 17:23
Причина пожара на «Тамбовском пороховом заводе» – человеческий фактор. Однозначно заявляю: это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Об этом сообщил в Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
По его словам, работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, пороховой завод работает в штатном режиме и производство не остановлено.
* * * 16:28
На «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске Тамбовской области России произошел взрыв. Об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации, взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить.
По последним данным, погибли четыре человека. Еще двое пострадали, их осматривают медики.