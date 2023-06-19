Лавров хочет, чтобы Запад считался с интересами Баку

У Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Баку и Ереваном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Их (западных стран) действия отражают стремление к экспансии на регионы, которые находятся далеко от границ членов НАТО и членов Евросоюза. И это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку», - сказал Лавров.

Вместе с тем он заявил, что Россия «не против того, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве» между Баку и Ереваном. «Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренностей, которые будут отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов, армянского и азербайджанского государств», - сказал Лавров.