AZAL призывает остерегаться мошенников

«В противном случае просим пассажиров немедленно обратиться по электронному адресу - [email protected] AZAL. Все пассажиры, планирующие отправиться по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, будут обеспечены авиабилетами», - заявили в авиакомпании.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в настоящее время обеспечивает все потребности пассажиров на рейсах по маршруту Баку - Нахчыван - Баку. В пресс-службе авиакомпании заявили, что в настоящее время ни один пассажир не остался без авиабилета на этом направлении.

Также там заявили, что, учитывая высокий спрос в сезон авиаперевозок, авиакомпания ежедневно выполняет по 8-10 рейсов по данному направлению и перевозит около 2000 пассажиров. В настоящее время пассажиры могут бронировать авиабилеты по данному маршруту как онлайн, так и в официальных кассах авиакомпании.

Однако, принимая во внимание нынешнюю обеспокоенность, продажа билетов в скором времени будет осуществляться полностью онлайн через официальный сайт авиакомпании www.azal.az. Точная дата перехода на онлайн-продажу будет объявлена общественности, указали в авиакомпании.

«Еще раз напоминаем, что в настоящее время стоимость авиабилетов по маршрутам Баку - Нахчыван и Нахчыван - Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов - для иностранных граждан. Скидка в размере 10 манатов применяется к лицам, относящимся к особой категории. Просим пассажиров быть внимательными во избежание возможного мошенничества», - предупредили в AZAL.