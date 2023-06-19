Ветеран войны поджег себя в Нафталане, Генпрокуратура выясняет
Генпрокуратура ведет расследование по факту попытки суицида в городе Нафталан, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что ветеран Отечественной войны Илькин Тагиев (1993 г.р.) 20 июня облил себя легковоспламеняющимся веществом на территории города Нафталан и поджег.
«Тагиев попытался сжечь себя перед зданием Исполнительной власти Нафталанского района, его отправили на лечение в Баку», - сообщили в Генпрокуратуре.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!