Азербайджан и Турция будут вместе контролировать небо

Турция и Азербайджан реализуют совместный проект системы управления воздушным командованием HAKİM, сообщил начальник Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

Он отметил, что проект системы управления воздушным командованием HAKİM является одним из наиболее важных проектов, осуществляемых совместно Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции: «Этим проектом военно-воздушные силы обеих стран получают возможность осуществлять совместные операции, а также контролировать воздушное пространство Азербайджана».

Гёргюн подчеркнул, что когда этот проект будет полностью реализован, совместная зона контроля воздушного пространства охватит территорию от Эгейского моря до Каспийского бассейна.