Лавров заявил, что ОДКБ пыталась подружиться с НАТО

ОДКБ не нужно придавать статус блока, противостоящего кому-либо, организация развивается так, чтобы обеспечивать интересы безопасности входящих в нее стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что много лет назад ОДКБ предлагала НАТО наладить рабочие контакты, чтобы повышать доверие, укреплять взаимопонимание и находить решение сложных проблем, но получала «высокомерный отказ».

Лавров также заявил, что НАТО «хочет продолжать воевать против России»: «Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!»