Кровавый теракт в Израиле: уже четверо погибших фото; обновлено 18:18
В результате теракта в Израиле четыре человека скончались, еще четверо госпитализированы. Один раненый находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, один получил легкие ранения, сообщают израильские СМИ.
Один стрелявший убит. Полиция установила, что теракт совершили как минимум два террориста в двух точках.
Жителям поселка Эли, вблизи которого произошел теракт, велено запереться в домах и запрещено выходить на улицы.
Армия Израиля подтвердила, что один террорист был нейтрализован на бензозаправочной станции, а за вторым, который попал на камеры наружного наблюдения на бензозаправочной станции, ведется преследование.
* * *17:38
Арабские террористы открыли огонь по израильтянам на заправке возле поселка Эли в Израиле.
Как пишут израильские СМИ, один террорист ликвидирован, его сообщник скрылся. Ранены 7 человек, три из них в тяжелом состоянии.