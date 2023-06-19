В результате теракта в Израиле четыре человека скончались, еще четверо госпитализированы. Один раненый находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, один получил легкие ранения, сообщают израильские СМИ.

Один стрелявший убит. Полиция установила, что теракт совершили как минимум два террориста в двух точках.

Жителям поселка Эли, вблизи которого произошел теракт, велено запереться в домах и запрещено выходить на улицы.

Армия Израиля подтвердила, что один террорист был нейтрализован на бензозаправочной станции, а за вторым, который попал на камеры наружного наблюдения на бензозаправочной станции, ведется преследование.